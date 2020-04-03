03 Nisan 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Obi Mikel Botafogo’ya

Obi Mikel Botafogo’ya
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.04.2020

ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran 'in yeni takımı belli oluyor. Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Botafogo kulübü, 32 yaşındaki Nijeryalı ön liberoyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran 'in yeni takımı belli oluyor. Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Botafogo kulübü, 32 yaşındaki Nijeryalı ön liberoyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Haberde, Brezilya ekibinin tecrübeli futbolcuya resmi teklif yaptığı ve gelecek yanıtı beklediği belirtildi.

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