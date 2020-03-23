23 Mart 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Messias da alkışa katıldı

Messias da alkışa katıldı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

Devre arasında 'a gelen , "Evde Kal" çağrısına harfiyen uyuyor.

Devre arasında 'a gelen , "Evde Kal" çağrısına harfiyen uyuyor. Brezilyalı futbolcu her gün saat 21.00'de zorlu dönemde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarını alkışlamak için balkonuna çıkıyor. 30 yaşındaki oyuncu, Trabzonlu vatandaşlarla birlikte alkışa katıldı. Bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

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