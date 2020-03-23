23 Mart 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

37'lik Pereira taş çıkarıyor

37'lik Pereira taş çıkarıyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

Kısa süre önce 37 yaşına basan Portekizli yıldız ligin en fazla şut pası atan ve sahipsiz top kazanan oyuncusu

'un tecrübeli futbolcusu Joao Pereira, Şubat ayında 37 yaşında bastı. Karadeniz ekibinin sağ beki ligde bu sezon en fazla şut pası atan ve sahipsiz top kazanan oyuncu durumunda. Portekizli futbolcu 32 şut pası attı. Ayrıca ligde 164 sahipsiz top kazandı. Bu iki alanda da ligdeki tüm sağ bekleri arkasında bırakmış durumda.

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