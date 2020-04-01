01 Nisan 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Beklerin kralları!

Beklerin kralları!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

Fırtına'nın sağ beki Pereira ve sol beki Novak performanslarıyla parmak ısırtıyor. Transfer oldukları günden bu yana bölgelerinin en iyi isimlerinden olan ikili, beraber oynadıkları maçlarda farklarını ortaya koydu.

Fırtına'nın sağ beki Pereira ve sol beki Novak performanslarıyla parmak ısırtıyor. Transfer oldukları günden bu yana bölgelerinin en iyi isimlerinden olan ikili, beraber oynadıkları maçlarda farklarını ortaya koydu. Pereira ile Novak aynı anda sahaya çıktıkları 58 maçta tam 23 gole direkt katkı sağladı. Pereira 3 kez ağları sarsıp, 9 kez gol pası verirken, Novak 10 gol, 1 asistle oynadı. Novak skorer yönüyle alkış toplarken, Pereira da asistleriyle dikkat çekti.

RAKAMLARIN DİLİ

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik elde eden ve 3 kez mağlup olan , 53 puanla averajla lider durumda yer alıyor.

Fırtına bu sezon ligde 26 maçta en iyi pas trafiğini sahasında 'u 6-2 mağlup ettiği karşılaşmada yakaladı. Yüzde 90'lık bir performans sergiledi.

devi, yine 6-2 kazandığı Kayserispor maçında en çok şutu attı. 31 kez şut denemesinde bulunan Fırtına, 13'ünde isabet sağladı ve 6 gol buldu.

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