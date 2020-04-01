01 Nisan 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 liralık destek

Ertuğrul Doğan'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

Kulübü Başkan Yardımcısı , olarak ""na 5 milyon 61 lira bağışta bulunacaklarını açıkladı.

Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı da olan Doğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na şirketimiz Oltan Köleoğlu Enerji adına 5 milyon lira, memleketimizin Trabzon olması hasebiyle üzerine 61 lira daha koyarak toplamda 5 milyon 61 lira bağışta bulunuyoruz"

Spor camiasından 'Milli Dayanışma Kampanyası'na' destek haberin devamı

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