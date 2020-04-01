Sihirbaz Nwakaeme
Karadeniz devi, Anthony Nwakaeme'yi Hapoel Beer Sheva'dan renklerine bağlamıştı. Nijeryalı sol kanat geldiğin günden bu yana Trabzonspor'un hücumuna büyük katkı sağlıyor.
Karadeniz devi, Anthony Nwakaeme'yi Hapoel Beer Sheva'dan renklerine bağlamıştı. Nijeryalı sol kanat geldiğin günden bu yana Trabzonspor'un hücumuna büyük katkı sağlıyor. 31 yaşındaki futbolcu bordo-mavili formayla ilk maçına çıktığından bu yana takımının Süper Lig'de kaydettiği 120 golün yüzde 30'una direkt etki etti. 1.85 boyundaki yıldız bu süreçte rakip fileleri 20 kez sarsarken, takım arkadaşlarına da 16 asist yaptı. Böylece 36 gole direkt etkisi oldu. Fırtına, taraftarın 'Sihirbaz' lakabı taktığı oyuncunun müthiş performansıyla zirvede.
ÇALIM PROFESÖRÜ
Nwakaeme, bordo-mavili ekibin hücumda sıkıştığı her anda sorumluluk aldı. Toplamda 114 kez rakiplerini çalımlayarak eksik bırakmaya çalıştı. Bunların 71'inde başarılı olarak farkını ortaya koyan 31s yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un ligde en skorer takım olmasında en büyük payı olan iki futbolcudan biri olarak dikkat çekiyor. Nwakaeme sol kanatta adam eksilterek Fırtına'nın gol yollarındaki sorunlarını bir bir ortadan kaldırdı.
MAÇ BAŞINA 3 DRIPLING
Bu sezon ligde 10 gol, 6 asistlik performansı ile dikkatleri üzerine çeken Nwakaeme, 19 gol, 6 asistlik performans sergileyen Sörloth'un ardından takımın en skorer ikinci oyuncusu durumunda. Ligde oynadığı 24 müsabakada, maç başına 2.0 şut ortalaması ile oynayan Nwakaeme, yüzde 78 pas ortalaması tutturdu. Maç başına 3.0 dripling yapan Nijeryalı futbolcunun ikili mücadele kazanma ortalaması ile yüzde 51.
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