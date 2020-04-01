Mutlu bir sambacı Manoel

Başkan Ağaoğlu, Manoel'in sadece yeteneğiyle değil, karakteriyle de şehre uygun olduğunu söyledi. Manoel'in eşi Luana Fernandes de Assis bir erkek çocuğu dünyaya getirirken adını da Bernardo Fernandes Carvalho koydukları açıklanmıştı.

Başkan Ağaoğlu, Manoel'in sadece yeteneğiyle değil, karakteriyle de şehre uygun olduğunu söyledi. Manoel'in eşi Luana Fernandes de Assis bir erkek çocuğu dünyaya getirirken adını da Bernardo Fernandes Carvalho koydukları açıklanmıştı. 30 yaşındaki oyuncu şu ana kadar ligde hiç forma giymezken sadece Erzurum ile oynanan kupa maçında 90 dakika sahada kaldı.

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