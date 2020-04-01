01 Nisan 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

F.Bahçe derbileri bir başka

F.Bahçe derbileri bir başka
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

'Evde Kal' çağrılarına uyan futbolcular, taraftarlarla bir arada olmak adına sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başladı.

'Evde Kal' çağrılarına uyan futbolcular, taraftarlarla bir arada olmak adına sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başladı. 'un Brezilyalı oyuncusu Guilherme de bu isimlerden biri. İnstagram'dan bordo-mavili taraftarlardan gelen soruları yanıtlayan sambacı, en iyi atmosferin F.Bahçe karşılaşmalarında olduğunu belirtti. 28 yaşındaki sağ kanat, ''Trabzonspor büyük bir kulüp, en iyi taraftara sahip. için dünyadaki en iyi atmosferi oluşturuyorlar. Özellikle de F.Bahçe maçlarında'' dedi.
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