31 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

Joker Kamil Ahmet

Joker Kamil Ahmet
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.03.2020

Sağ bek Kamil Ahmet, tam bir görev adamı. Bu sezon forma giydiği 22 resmi karşılamanın sadece 4'ünde sağ bekte görev alan 28 yaşındaki futbolcu, 6 kez sağ kanat, 4 kez merkez orta saha, 5 kez sol bek, 1 kez sol kanat ve 2 kez de ön liberoda forma giydi.

Sağ bek Kamil Ahmet, tam bir görev adamı. Bu sezon forma giydiği 22 resmi karşılamanın sadece 4'ünde sağ bekte görev alan 28 yaşındaki futbolcu, 6 kez sağ kanat, 4 kez merkez orta saha, 5 kez sol bek, 1 kez sol kanat ve 2 kez de ön liberoda forma giydi. Asıl görev alanın dışında daha fazla forma giyen 1.73 boyundaki savunmacı, zaman zaman futboluyla eleştirilse de birçok karşılaşmada da performansıyla alkışlanmayı başardı.
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