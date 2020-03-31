Joker Kamil Ahmet

Sağ bek Kamil Ahmet, tam bir görev adamı. Bu sezon forma giydiği 22 resmi karşılamanın sadece 4'ünde sağ bekte görev alan 28 yaşındaki futbolcu, 6 kez sağ kanat, 4 kez merkez orta saha, 5 kez sol bek, 1 kez sol kanat ve 2 kez de ön liberoda forma giydi.

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Sağ bek Kamil Ahmet, tam bir görev adamı. Bu sezon forma giydiği 22 resmi karşılamanın sadece 4'ünde sağ bekte görev alan 28 yaşındaki futbolcu, 6 kez sağ kanat, 4 kez merkez orta saha, 5 kez sol bek, 1 kez sol kanat ve 2 kez de ön liberoda forma giydi. Asıl görev alanın dışında daha fazla forma giyen 1.73 boyundaki savunmacı, zaman zaman futboluyla eleştirilse de birçok karşılaşmada da performansıyla alkışlanmayı başardı.