31 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

Kaptan teftişte

Kaptan teftişte
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.03.2020

Koronavirüs sebebiyle lige verilen arada kaptanı Jose Sosa takım arkadaşlarıyla yakından ilgilenmeyi sürdürüyor.

Koronavirüs sebebiyle lige verilen arada kaptanı Jose Sosa takım arkadaşlarıyla yakından ilgilenmeyi sürdürüyor. Arjantinli yıldız, bordo- mavili oyuncuları sık sık görüntülü şekilde arayarak durumlarını soruyor. 34 yaşındaki futbolcunun aldığı bu ekstra sorumluluk camiayı fazlasıyla memnun ediyor.
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