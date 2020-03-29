Kaptan Sosa dümende

Corona virüsü sebebiyle lige verilen arada Trabzonspor kaptanı Jose Sosa takım arkadaşlarıyla yakından ilgilenmeyi sürdürüyor. Arjantinli yıldız, bordo- mavili oyuncuları sık sık görüntülü şekilde arayarak durumlarını soruyor. 34 yaşındaki futbolcunun corona virüsü günlerinde aldığı bu ekstra sorumluluk camiayı fazlasıyla memnun ediyor.

Corona virüsü sebebiyle lige verilen arada Trabzonspor kaptanı Jose Sosa takım arkadaşlarıyla yakından ilgilenmeyi sürdürüyor. Arjantinli yıldız, bordo- mavili oyuncuları sık sık görüntülü şekilde arayarak durumlarını soruyor. 34 yaşındaki futbolcunun corona virüsü günlerinde aldığı bu ekstra sorumluluk camiayı fazlasıyla memnun ediyor.

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