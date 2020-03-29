29 Mart 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Kaptan Sosa dümende

Kaptan Sosa dümende
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

Corona virüsü sebebiyle lige verilen arada kaptanı Jose Sosa takım arkadaşlarıyla yakından ilgilenmeyi sürdürüyor. Arjantinli yıldız, bordo- mavili oyuncuları sık sık görüntülü şekilde arayarak durumlarını soruyor. 34 yaşındaki futbolcunun corona virüsü günlerinde aldığı bu ekstra sorumluluk camiayı fazlasıyla memnun ediyor.

Corona virüsü sebebiyle lige verilen arada kaptanı Jose Sosa takım arkadaşlarıyla yakından ilgilenmeyi sürdürüyor. Arjantinli yıldız, bordo- mavili oyuncuları sık sık görüntülü şekilde arayarak durumlarını soruyor. 34 yaşındaki futbolcunun corona virüsü günlerinde aldığı bu ekstra sorumluluk camiayı fazlasıyla memnun ediyor.

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