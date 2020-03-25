Zirvenin efendisi Sörloth

24 yaşındaki Sörloth, bordo-mavili takımda çıktığı 39 resmi maçta toplam 25 gol attı ve 7 de asist yapma başarısı gösterdi. Ligde 26 maçta 19 gol bulan Sörloth, Avrupa Ligi'nde 8 maçta 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 müsabakada da 4 gol ile takımının skor yükünü çekti.

Sörloth'un sıradaki hedefi ise kulübün efsane ismi Şota Arveladze'nin rekorunu kırmak olacak. Şota, 1995-96'da attığı 25 golle Karadeniz ekibinin tek yabancı gol kralı oldu. Eğer Sörloth, ligde 7 kez daha rakip fileleri havalandırırsa Gürcü efsanenin rekorunu tarihe gömecek ve Trabzonspor'un en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanını alacak.

6 TAKIMA BEDELLER

Sörloth ve Nwakaeme, Süper Lig'de attıkları 29 golle, 5 takımdan daha fazla gole imza attılar. Bordo-mavililerin iki oyuncusu Süper Lig'de Yukatel Denizlispor (26), Çaykur Rizespor (26), Kayserispor (28), Ankaragücü (23) ve atan Konyaspor'dan (21) daha fazla fileleri sarstı. Antalyaspor ile de aynı sayıda gol attı.

REKORLARI PARÇALADI

Süper Lig'in ilk yarısında 12 gol kaydeden, ikinci devrenin ilk maçında Kasımpaşa karşılaşmasında da 3 gol atarak zirvenin yeni sahibi olmuştu. Kariyerinde bir sezonda ilk kez 15 gol atan Sörloth bu alanda da rekor kırdı. İkinci devrede 19 gole ulaşarak bireysel rekorunu da tarihe gömdü.

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