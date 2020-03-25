25 Mart 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Zirvenin efendisi Sörloth

Zirvenin efendisi Sörloth
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Giriş Tarihi: 25.03.2020

24 yaşındaki , bordo-mavili takımda çıktığı 39 resmi maçta toplam 25 gol attı ve 7 de asist yapma başarısı gösterdi. Ligde 26 maçta 19 gol bulan Sörloth, Avrupa Ligi'nde 8 maçta 2, 'nda 5 müsabakada da 4 gol ile takımının skor yükünü çekti.

'un sıradaki hedefi ise kulübün efsane ismi 'nin rekorunu kırmak olacak. Şota, 1995-96'da attığı 25 golle ekibinin tek yabancı gol kralı oldu. Eğer Sörloth, ligde 7 kez daha rakip fileleri havalandırırsa Gürcü efsanenin rekorunu tarihe gömecek ve 'un en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanını alacak.

6 TAKIMA BEDELLER

Sörloth ve Nwakaeme, 'de attıkları 29 golle, 5 takımdan daha fazla gole imza attılar. Bordo-mavililerin iki oyuncusu Süper Lig'de Yukatel Denizlispor (26), (26), (28), Ankaragücü (23) ve atan 'dan (21) daha fazla fileleri sarstı. ile de aynı sayıda gol attı.

REKORLARI PARÇALADI

Süper Lig'in ilk yarısında 12 gol kaydeden, ikinci devrenin ilk maçında karşılaşmasında da 3 gol atarak zirvenin yeni sahibi olmuştu. Kariyerinde bir sezonda ilk kez 15 gol atan Sörloth bu alanda da rekor kırdı. İkinci devrede 19 gole ulaşarak bireysel rekorunu da tarihe gömdü.

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