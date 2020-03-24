Trabzonspor'un corona virüsü test sonuçları açıklandı

Bordo-Mavili Yönetim, gelecek sezon 6 milyon Euro'ya bonservisini alacağı Alexander Sörloth'u 30 milyon Euro'dan aşağıya satmayacak. Bir Avrupa devi çıkar bu sezon fahiş bir fiyat teklif ederse Trabzonspor Sörloth'u satabilir. Ancak yönetim yıldız oyuncuyu erken elden çıkarmayı düşünmüyor.