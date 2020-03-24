24 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un corona virüsü test sonuçları açıklandı

Trabzonspor'un test sonuçları açıklandı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 Giriş Tarihi: 24.03.2020

Son dakika haberine göre, Kulübü, A takım futbolcu ve teknik heyetine yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada "Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.


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