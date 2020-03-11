11 Mart 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Sahne senin Sörloth

Sahne senin Sörloth
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.03.2020

19 golle krallık yarışında zirvede olan 24 yaşındaki Norveçli forvet iki haftadır sessiz. 1.95’lik kulenin bugün patlama yapması ve maçını boş geçmemesi bekleniyor.

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta deplasmanda ile karşılaşacak olan 'un en büyük kozu . Son iki haftayı boş geçen golcü oyuncu, adeta Malatya temsilcisinde bileniyor. Bordo-mavililerin bu sezon oynadığı 24 maçta ilk 11'de sahaya çıkan başarılı futbolcu, 19 kez fileleri havalandırdı. Sezonun ilk yarısındaki Yeni Malatyaspor müsabakasında filelerini havalandıramayan 24 yaşındaki Norveçli forvetin, bu sezon 'de iki kez karşılaşıp gol atamadığı takım bulunmuyor. Kuzey'in Kralı'nın, forma giydiği 24 maçın geneline bakıldığında ise gol sessizliği iki haftayı geçmiyor. Sörloth, arkadaşlarının attığı 7 golün de pasını veren isim oldu.

SÜPER LİG'DE TAM 13 TAKIMA GOL ATTI

Sörloth, Süper Lig'de 13 takıma gol atma başarısı gösterdi. 1.95'lik kule, ağlarını 4, 'ı 3, 'u 2, , G.Birliği, , , FK, , MKE Ankaragücü, , ve filelerini ise 1'er defa havalandırdı. Genç yıldızın ligde gol atamadığı takım sayısı ise sadece dört. BtcTurk Yeni Malatya, Aytemiz Alanyaspor, ve Yakutel Denizlispor'a karşı henüz skor üretemeyen Sörloth, bugün Malatyaspor ve önümüzdeki haftalarda karşılaşacağı diğer 3 ekip karşısında forma giyip fileleri sarsması halinde ligdeki bütün takımlara gol atmış olacak.

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