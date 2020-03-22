22 Mart 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Serkan Asan'a yeni sözleşme!

İmzalar atılıyor! Sözleşmesi uzatılacak
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 Giriş Tarihi: 22.03.2020

, 20 yaşındaki yıldız adayı ile sözleşme uzatıyor. Genç yıldızın 2023 yılında bitecek sözleşmesi 2 yıl uzatılıp maaşında iyileştirmeye gidilecek.

'un yeni yıldız adayı olarak gösterilen , gösterdiği performansla bordo-mavili taraftarları kendisine hayran bırakmıştı. Joao Pereira'nın yokluğunda ve kupa maçlarında görev alan Serkan'ın kontratı 2023'te sona eriyor. Fırtına, sezon sonunda genç sağ bek ile masaya oturup hem maaşında iyileştirme yapmak hem de sözleşme süresini uzatmak istiyor.

Serkan Asan gelecekte Avrupa hedefi bulunduğunu ancak önceliğinin bu sezon şampiyonluk ve Trabzonspor formasını düzenli şekilde giymek olduğunu ifade etti.

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