22 Mart 2020, Pazar
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Trabzonspor'dan Serkan Asan'a yeni sözleşme!
Trabzonspor, 20 yaşındaki yıldız adayı Serkan Asan ile sözleşme uzatıyor. Genç yıldızın 2023 yılında bitecek sözleşmesi 2 yıl uzatılıp maaşında iyileştirmeye gidilecek.
Trabzonspor'un yeni yıldız adayı olarak gösterilen Serkan Asan, gösterdiği performansla bordo-mavili taraftarları kendisine hayran bırakmıştı. Joao Pereira'nın yokluğunda ve kupa maçlarında görev alan Serkan'ın kontratı 2023'te sona eriyor. Fırtına, sezon sonunda genç sağ bek ile masaya oturup hem maaşında iyileştirme yapmak hem de sözleşme süresini uzatmak istiyor.
Serkan Asan gelecekte Avrupa hedefi bulunduğunu ancak önceliğinin bu sezon şampiyonluk ve Trabzonspor formasını düzenli şekilde giymek olduğunu ifade etti.
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