Önceliğim şampiyonluk

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır sezon sonu hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır sezon sonu hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Chelsea ve Liverpool dışında Avrupa'dan birçok dev ekibin gündeminde olan 23 yaşındaki eldiven "Transferimi değil şampiyonluğu düşünüyorum. Aklımda sadece bu şehri mutlu etmek var. Sezonun büyük bölümünü geride bıraktık. Kalan kısa sürede de formumuzu sürdürüp hedefe ulaşmayı planlıyoruz" dedi.

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