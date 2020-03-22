22 Mart 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Önceliğim şampiyonluk

Önceliğim şampiyonluk
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.03.2020

'un kalecisi Uğurcan Çakır sezon sonu hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

'un kalecisi Uğurcan Çakır sezon sonu hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Chelsea ve Liverpool dışında Avrupa'dan birçok dev ekibin gündeminde olan 23 yaşındaki eldiven "Transferimi değil şampiyonluğu düşünüyorum. Aklımda sadece bu şehri mutlu etmek var. Sezonun büyük bölümünü geride bıraktık. Kalan kısa sürede de formumuzu sürdürüp hedefe ulaşmayı planlıyoruz" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
İyi ki doğdun Nwakaeme İyi ki doğdun Nwakaeme
Ndiaye çok hırslı Ndiaye çok hırslı
Sörloth çok güçlü Sörloth çok güçlü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör