22 Mart 2020, Pazar

TRABZONSPOR

İyi ki doğdun Nwakaeme

İyi ki doğdun Nwakaeme
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

Karadeniz ekibinin yıldızı Anthony Nwakaeme 31 yaşında bastı.

Karadeniz ekibinin yıldızı Anthony Nwakaeme 31 yaşında bastı. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından Nijeryalı futbolcu için kutlama mesajı yayınlandı. Bordo-mavili taraftarlar da tecrübeli yıldızlarının yeni yaşını kutlayarak sezon sonu şampiyonluk kupasını kaldırmasını istediler.

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