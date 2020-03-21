Trabzonspor'da Yusuf Sarı’dan haber var

Rize maçı öncesinde yapılan idmanda Da Costa ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Yusuf Sarı'nın yan bağlarında esneme tespit edilmişti. 1 ila 2 ay arası sahalardan uzak kalacağı belirtilen 20 yaşındaki futbolcu, İnstagram'dan son durumu ile ilgili paylaşım yaptı.

Rize maçı öncesinde yapılan idmanda Da Costa ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Yusuf Sarı'nın yan bağlarında esneme tespit edilmişti. 1 ila 2 ay arası sahalardan uzak kalacağı belirtilen 20 yaşındaki futbolcu, İnstagram'dan son durumu ile ilgili paylaşım yaptı.

DİĞER