21 Mart 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Yusuf Sarı’dan haber var

Trabzonspor'da Yusuf Sarı’dan haber var
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

Rize maçı öncesinde yapılan idmanda Da Costa ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Yusuf Sarı'nın yan bağlarında esneme tespit edilmişti. 1 ila 2 ay arası sahalardan uzak kalacağı belirtilen 20 yaşındaki futbolcu, İnstagram'dan son durumu ile ilgili paylaşım yaptı.

Rize maçı öncesinde yapılan idmanda Da Costa ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Yusuf Sarı'nın yan bağlarında esneme tespit edilmişti. 1 ila 2 ay arası sahalardan uzak kalacağı belirtilen 20 yaşındaki futbolcu, İnstagram'dan son durumu ile ilgili paylaşım yaptı.

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