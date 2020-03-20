20 Mart 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Yol gösterici Sosa

Yol gösterici Sosa
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.03.2020

Takımın genç yıldızı Abdülkadir Ömür, 34 yaşındaki kaptan 'yı değerlendirdi.

Takımın genç yıldızı Abdülkadir Ömür, 34 yaşındaki kaptan 'yı değerlendirdi. Arjantinli yıldızın çok iyi bir lider olduğunu dile getiren milli oyuncu, "Hem saha içinde hem de dışındaki tutumuyla bize çok iyi bir rol model oluyor. Aynı zamanda şampiyonluğu da çok istiyor" dedi. Sosa da şampiyonlukla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Şu anda tek hedefim o kupayı kaldırmak."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Devlet ne derse ona uyarız "Devlet ne derse ona uyarız"
Dış sahanın da kralı Dış sahanın da kralı
Sturridge ile Mikel ayrıldı Sturridge ile Mikel ayrıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör