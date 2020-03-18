18 Mart 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'u sırtlayan isim: Alexander Sörloth

Trabzonspor'u sırtlayan isim: Sörloth
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.03.2020

Attığı 19 golle 'de gol krallığının zirvesinde bulunan 'un yıldızı , bordo-mavili takımın attığı 59 golün 26'sına doğrudan katkı verdi.

Sezon başında İngiltere'nin Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Avro'ya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu , 'un 26 karşılaşmasının tamamında forma giyerek 2 bin 270 dakika görev yaptı. , takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken çıktığı karşılaşmaların 15'inde rakip fileleri havalandırmayı başardı. Kaydettiği 19 golle takımının en skoreri olan Sörloth, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer aldı.

26 GOLE KATKI VERDİ

Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, 'de 19 golün 12'sini sol ayak, 1'ini sağ ayak ile atarken 6 golü ise kafa vuruşuyla kaydetti. Yıldız oyuncu 119 dakikada 1 gol atarken, 19 golü ise ceza sahası içinden kaydetti. Takımı adına 7 de asist yapan Norveçli, Karadeniz ekibinin attığı 59 golün 26'sına doğrudan katkı verdi.

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SON 4 MAÇTIR SUSKUN

Alexander Sörloth, Süper Lig'de son 4 maçta rakip fileleri boş geçti. Bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Trabzonspor'a olduğu günden bugüne kadar olan bölümde en uzun süre gol atamama serisiyle karşı karşıya kaldı. Bordo-mavili takımın Çaykur Rizespor'u 5-2, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçlarda gol atamadı. Sörloth, bordo-mavililerin erteleme maçında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada 39. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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