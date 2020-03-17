17 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Obi Mikel ile yollar ayrıldı!

Trabzonspor'da yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 Giriş Tarihi: 17.03.2020

, 'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Kulübü, Nijeryalı yıldızı 'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Bordo mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30.06.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karşılıklı fesih anlaşması ile futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir" ifadeleri yer aldı.

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