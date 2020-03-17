Trabzonspor'da Obi Mikel ile yollar ayrıldı!

Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı yıldızı John Obi Mikel'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Bordo mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30.06.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karşılıklı fesih anlaşması ile futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir" ifadeleri yer aldı.





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