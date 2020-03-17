17 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

Mikel’e ceza gelebilir

Mikel’e ceza gelebilir
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 Giriş Tarihi: 17.03.2020

 temsilcisinde 'in hesabından koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklama nedeniyle kendisine ceza verilmesi gündeme geldi.

temsilcisinde 'in hesabından koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklama nedeniyle kendisine ceza verilmesi gündeme geldi. Medipol Başakşehir maçında yedek oturan ve el sıkışmamaya özen gösteren Nijeryalı yıldız konusunda kararı yönetim verecek.

Trabzonspor'dan koronavirüs tedbiri! haberin devamı

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