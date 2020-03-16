Trabzonspor'dan koronavirüs tedbiri!

Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını basına ve taraftarlara kapattığı duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'nın korona virüsü tedbirleri kapsamında antrenmanlarımız, hayat normal akışına dönene kadar basına ve taraftarlarımıza kapalı olarak gerçekleştirelecektir" denildi.

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