17 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür müjdesi!

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür müjdesi!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 Giriş Tarihi: 17.03.2020

Genç yıldızın Başakşehir maçında sakatlanıp çıkması endişelendirmişti sonucunda ciddi bir sıkıntıya rastlanmadı. Hafif derece ödemi var.

Süper Lig'de 'un sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladığı karşılaşmanın 70. dakikasında Abdülkadir Ömür girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşamıştı. 73. dakikada da oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Uzun süreli sakatlığından yeni dönen 20 yaşındaki yıldızın yeniden problem yaşaması herkesi endişelendirmişti ancak korkulan olmadı. Dün 'ı çekildi. Abdülkadir Ömür'ün menisküslerinin ve kıkırdaklarının sağlam olduğu belirtildi. Sadece ayağının iç kemiğinde hafif derecede ödem çıktı. Başarılı kanat oyuncusu, hafta arası idmanlarında bu bölgeden darbe almıştı. Maçta da aynı yere darbe gelince sakatlandı. Sakatlığı oynamasına engel değil.

''Trabzonspor'un 4 puanı çalındı haberin devamı

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