Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür müjdesi!
Genç yıldızın Başakşehir maçında sakatlanıp çıkması endişelendirmişti MR sonucunda ciddi bir sıkıntıya rastlanmadı. Hafif derece ödemi var.
Süper Lig'de Trabzonspor'un sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladığı karşılaşmanın 70. dakikasında Abdülkadir Ömür girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşamıştı. 73. dakikada da oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Uzun süreli sakatlığından yeni dönen 20 yaşındaki yıldızın yeniden problem yaşaması herkesi endişelendirmişti ancak korkulan olmadı. Dün MR'ı çekildi. Abdülkadir Ömür'ün menisküslerinin ve kıkırdaklarının sağlam olduğu belirtildi. Sadece ayağının iç kemiğinde hafif derecede ödem çıktı. Başarılı kanat oyuncusu, hafta arası idmanlarında bu bölgeden darbe almıştı. Maçta da aynı yere darbe gelince sakatlandı. Sakatlığı oynamasına engel değil.
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