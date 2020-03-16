Uğurcan Çakır panter gibi

Karadeniz ekibinin sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ettiği mücadelenin başarılı isimlerinden biri Uğurcan Çakır oldu. Trabzonspor'un kalecisi Başakşehir'in tecrübeli isimlerini durdurmayı başardı.

Özellikle ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Bir pozisyonda önce Martin Skrtel'in sert vuruşunu kornere çeldi. Pozisyonun devamında Demba Ba arkada bomboş vurdu, Uğurcan onu da kurtardı.

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