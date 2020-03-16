16 Mart 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır panter gibi

Uğurcan panter gibi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.03.2020

 ekibinin sahasında Medipol 'i konuk ettiği mücadelenin başarılı isimlerinden biri oldu. 'un kalecisi Başakşehir'in tecrübeli isimlerini durdurmayı başardı.

Özellikle ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Bir pozisyonda önce 'in sert vuruşunu kornere çeldi. Pozisyonun devamında arkada bomboş vurdu, Uğurcan onu da kurtardı.

Erman Toroğlu: Operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım haberin devamı

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