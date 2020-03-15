15 Mart 2020, Pazar

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Erman Toroğlu: Operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından Takım Oyunu programında, mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, 32. dakikada Skrtel'in Nwakaeme'ye yaptığı hareket için, "Trabzonspor'un verilmeyen penaltısında operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım." ifadelerini kullandı.
15.03.2020

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