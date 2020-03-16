Trabzonspor taraftarından hep destek tam destek!

Statta yer alamayan Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne akın etti. Öğle saatlerinde tesisler etrafında toplanmaya başlayan bordo-mavili futbolseverler, tezahüratlarla takımlarına destek verdiler.

Ayrıca tek sıra halinde yaklaşık 500 metrelik mesafede yol kenarında toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak takımlarını stadyuma uğurladılar. Taraftarlar daha sonra takıma stadyuma kadar konvoylar oluşturup eşlik ettiler.





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