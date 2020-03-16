16 Mart 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor taraftarından hep destek tam destek!

Hep destek tam destek!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.03.2020

Statta yer alamayan Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşma öncesi 'ne akın etti. Öğle saatlerinde tesisler etrafında toplanmaya başlayan bordo-mavili futbolseverler, tezahüratlarla takımlarına destek verdiler.

Ayrıca tek sıra halinde yaklaşık 500 metrelik mesafede yol kenarında toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak takımlarını stadyuma uğurladılar. Taraftarlar daha sonra takıma stadyuma kadar konvoylar oluşturup eşlik ettiler.


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