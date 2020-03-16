Trabzonspor Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü deplasmanda Göztepe'yle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, bordo-mavili futbolcular iki grup halinde çalıştı.
Antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcular toparlanma, diğer oyuncular ise telafi çalışması gerçekleştirdi. Yarını izinli geçirecek Trabzonspor, çarşamba günü yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Öte yandan, Trabzonspor Kulübü tarafından koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında medya mensuplarına SMS ile bildirimde bulunuldu.
Mesajda, Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler hatırlatılarak, hayat normal akışına dönene kadar antrenmanların basına ve taraftarlara kapalı gerçekleştirileceği bildirildi.
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