16 Mart 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor hazırlıklara başladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.03.2020

, 'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü deplasmanda 'yle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, bordo-mavili futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcular toparlanma, diğer oyuncular ise telafi çalışması gerçekleştirdi. Yarını izinli geçirecek , çarşamba günü yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan, Trabzonspor Kulübü tarafından koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında medya mensuplarına SMS ile bildirimde bulunuldu.

Mesajda, Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler hatırlatılarak, hayat normal akışına dönene kadar antrenmanların basına ve taraftarlara kapalı gerçekleştirileceği bildirildi.

Trabzonspor'dan koronavirüs tedbiri! haberin devamı

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