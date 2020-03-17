Organize işler
Bordo-mavili camia isyanda. Yıllar sonra şampiyonluğu kucaklamak isteyen Fırtına’nın ya golü ya penaltısı verilmiyor. Otoriteler “Organize işler” diyor
Karadeniz temsilcisi sahada rakipleriyle mücadele ederken, ligin boyu kısaldıkça MHK ve hakemlerle de ayrı maç yapıyor. Trabzonspor'un karşılaşmalarında neredeyse her hafta skandal kararlar çıkması artık 'manidar' bulunuyor. Hakemlik camiasının içini en iyi bilen isimlerden Erman Toroğlu'nun "Fırat Aydınus da VAR başındaki Mete Kalkavan da Nwakaeme'ye yapılan hareketin penaltı olduğunu görüyorlar, ikisi de veremiyor. Bu organize bir iştir. Kimse bana hikaye anlatmasın. İsteyen de beni mahkemeye versin" diyerek fikrini net olarak ortaya koyuyor.
Trabzonspor'da yönetim ve taraftarlar da son haftalardaki hakem kararlarına tepki gösteriyor. Sezon boyunca birçok hakem hatasına kurban giden bordomavililer özellikle son 2 haftadan çok şikayetçi. Karadeniz ekibinin Gaziantepspor maçında golü, bu hafta da Başakşehir karşılaşmasında Nwakaeme'ye yapılan penaltısı verilse puanı 57 olacaktı. 52 puanda kalacak Başakşehir ve 50 puanlı Galatasaray'a karşı ciddi bir avantaj yakalayacaktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da "Ligin sonucunu etkiliyorlar" diyerek tepkisini göstermişti.
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