06 Mart 2020, Cuma
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Trabzonspor'un Gaziantep kafilesi açıklandı! Yıldız isim kadroda yok
Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 Giriş Tarihi: 06.03.2020
Trabzonspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı kafilesini resmi internet sitesinden açıkladı. Bordo-mavililerin tecrübeli futbolcusu Joao Pereira, kasığındaki sakatlık sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.
Trabzonspor'un Gaziantep kafilesine şu isimler yer aldı: Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel Da Costa, Manoel Messias, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban
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