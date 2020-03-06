06 Mart 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Gaziantep kafilesi açıklandı! Yıldız isim kadroda yok

Trabzonspor'un Gaziantep kafilesi açıklandı! Yıldız isim kadroda yok
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 Giriş Tarihi: 06.03.2020

, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 25. haftasında deplasmanda oynayacağı FK maçı kafilesini resmi internet sitesinden açıkladı. Bordo-mavililerin tecrübeli futbolcusu Joao Pereira, kasığındaki sakatlık sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.

'un kafilesine şu isimler yer aldı: Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel Da Costa, Manoel Messias, Kamil , Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, , Badou Ndiaye, , Abdülkadir Ömür, Guilherme, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban

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