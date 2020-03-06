06 Mart 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor kafilesi Gaziantep'te

Trabzonspor kafilesi Gaziantep'te
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.03.2020

'in 25. haftasında yarın deplasmanda FK'nin konuğu olacak , kente geldi.

Özel uçakla Havalimanı'na gelen bordo-mavililer, kendilerine tezahüratta bulunan taraftarları selamladı. Bazı futbolcular, taraftarlara imza verip fotoğraf çektirdi.

kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

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