04 Mart 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor tribünlerinde tek ses: Vatan sana canım feda

Trabzon tribünlerinde tek ses: Vatan sana canım feda
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.03.2020

Derbiye yoğun ilgi gösteren bordo-mavililer, “Vatan sana canım feda”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Bir ölür bin diriliriz” tezahüratlarıyla stadı inlettiler.

Trabzonsporlu taraftarlar, F.Bahçe derbisine yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin önemli bölümünü dolduran bordo-mavililer, maç öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırıp alkışlayarak destek verdi. Maça F.Bahçe taraftarları alınmazken, bu tribün de ev sahibi taraftarlara açıldı. Her iki takım futbolcuları, seremoniye Türk bayrağının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Bordomavili futbolseverler, maç öncesinde Türk bayrakları ile donatılan stadyumda, "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Bir ölür bin diriliriz" şeklinde tezahüratlarda bulunarak kahraman askerlerimize destek verdi. Trabzonlu taraftarlar ayrıca, kale arkası tribünde F.Bahçe'nin gemisinin battığını, 'u taşıyan Faroz isimli geminin ise halen yüzdüğünü gösteren, "Şampiyonluk uzak değil" yazılı bir pankartla da gövde gösterisi yaptı.

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