10 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

Operasyon çekiyorlar

Operasyon çekiyorlar
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2020

Yerel basın ortak bir bildiriyle okurlarının karşısına çıktı. Metinde "Geçmişte Cem Papila'ların, Bülent Yıldırım'ların sahne aldığı tiyatroda şimdi var. Son 3 haftada operasyon çekiyorlar." dedi.

Yerel basın ortak bir bildiriyle okurlarının karşısına çıktı. Metinde "Geçmişte Cem Papila'ların, Bülent Yıldırım'ların sahne aldığı tiyatroda şimdi var. Son 3 haftada operasyon çekiyorlar. Amaç futbol üzerinden ülkemizde kaos ortamı oluşturmaktır. Biz tek vücuduz. 3 kez çaldığınız şampiyonluğumuzu bu kez çalamayacaksınız" ifadeleri yer aldı.
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