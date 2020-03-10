10 Mart 2020, Salı
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Hedef liderlik
Giriş Tarihi: 10.03.2020
Trabzonspor erteleme karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u mağlup ederse 52 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir'i yakalayacak. Medipol Başakşehir'in averajı artı 25. Trabzonspor'un ise artı 29. Karadeniz Fırtınası, Malatya deplasmanından 3 puanla döndüğü taktirde averajla zirvenin sahibi olacak.
Trabzonspor erteleme karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u mağlup ederse 52 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir'i yakalayacak. Medipol Başakşehir'in averajı artı 25. Trabzonspor'un ise artı 29. Karadeniz Fırtınası, Malatya deplasmanından 3 puanla döndüğü taktirde averajla zirvenin sahibi olacak. Ardından da rakibini Trabzon'da ağırlayacak. İstanbul'daki ilk mücadele 2-2 bitmişti. Karadeniz temsilcisi, İstanbul ekibini devirerek sezon sonunda sıralamada büyük önem taşıyan ikili averajı da eline geçirmeyi planlıyor.
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