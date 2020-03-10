8. şampiyonluk
Yönetim önceki geceden bu yana Twitter paylaşımlarının altına #sekizincisampiyonluk etiketini ekliyor. İdareciler, geçmiş yıllarda olduğu gibi Trabzonspor'u saha dışına çekerek raydan çıkarmak isteyenlere karşı bu etiketle camiayı bir arada tutuyor.
Yönetim önceki geceden bu yana Twitter paylaşımlarının altına #sekizincisampiyonluk etiketini ekliyor. İdareciler, geçmiş yıllarda olduğu gibi Trabzonspor'u saha dışına çekerek raydan çıkarmak isteyenlere karşı bu etiketle camiayı bir arada tutuyor. Taraftar da yönetimin hamlesini doğru buldu, "Artık tuzağa düşmeyiz. Yan yana, omuz omuza devam ederek şampiyon olacağız" dediler.
İLK VE SON AŞKIMDIN
Trabzonspor Kulübü 'Sekizinci şampiyonluk' etiketinin altına unutulmaz sanatçı Müslüm Gürses'in 'Adını sen koy' şarkısının sözlerini koydu. Bordo-mavili taraftarlar da bu tweeti yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.
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