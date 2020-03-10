10 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

8. şampiyonluk

8. şampiyonluk
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2020

Yönetim önceki geceden bu yana Twitter paylaşımlarının altına #sekizincisampiyonluk etiketini ekliyor. İdareciler, geçmiş yıllarda olduğu gibi 'u saha dışına çekerek raydan çıkarmak isteyenlere karşı bu etiketle camiayı bir arada tutuyor.

Yönetim önceki geceden bu yana Twitter paylaşımlarının altına #sekizincisampiyonluk etiketini ekliyor. İdareciler, geçmiş yıllarda olduğu gibi 'u saha dışına çekerek raydan çıkarmak isteyenlere karşı bu etiketle camiayı bir arada tutuyor. Taraftar da yönetimin hamlesini doğru buldu, "Artık tuzağa düşmeyiz. Yan yana, omuz omuza devam ederek şampiyon olacağız" dediler.

İLK VE SON AŞKIMDIN

Trabzonspor Kulübü 'Sekizinci şampiyonluk' etiketinin altına unutulmaz sanatçı Müslüm Gürses'in 'Adını sen koy' şarkısının sözlerini koydu. Bordo-mavili taraftarlar da bu tweeti yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu! Gerekçe... Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu! Gerekçe...
Trabzonspor'dan sert açıklama! Zekeriya Alp istifa etmelidir! Trabzonspor'dan sert açıklama! "Zekeriya Alp istifa etmelidir!"
Yerel basın tek görüşte birleşti! Operasyon çekiyorlar Yerel basın tek görüşte birleşti! "Operasyon çekiyorlar"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör