10 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

Arıcı bize ders veremez

Arıcı bize ders veremez
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2020

Yönetici Yusuf Hayırlıoğlu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı'ya cevap verdi. Hayırlıoğlu "Şu an 'de resmi görevli kızının futbol ailesine galiz küfürler etmesine göz yuman bir adam bize ahlak dersi veremez.

Yönetici Yusuf Hayırlıoğlu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı'ya cevap verdi. Hayırlıoğlu "Şu an 'de resmi görevli kızının futbol ailesine galiz küfürler etmesine göz yuman bir adam bize ahlak dersi veremez. Arıcı'yı iyi tanıyoruz. Bunlar Türk futbolundan def edilmesi gereken çarklardır" dedi.
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