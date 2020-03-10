Ahmet Ağaoğlu: O sene bu sene
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Sezon başında söylediğimiz gibi; ‘o sene bu sene’, ‘o hafta da bu hafta’. 41 bin taraftarı tribüne bekliyorum" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün akşam TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programına telefonla bağlanarak gündemi değerlendirdi. Tüm olumsuzluklara rağmen şampiyonluk mücadelesinden vaz geçmeyeceklerini belirten bordo-mavili ekibin başkanı, şöyle konuştu: Taraftar sezon başından beri bana hep şunu soruyordu, 'Bu sene, o sene mi?'. Mücadelemiz şimdi başlıyor, bu hafta, o hafta. Başakşehir maçında tribünlere 41 bin taraftarımızı (seyirci değil) bekliyorum. Bundan sonra mücadele başlıyor. Anadolu kulübü olmak zordur. O kupayı İstanbul'dan alıp, Anadolu'ya götürmek istiyorsan, mücadele etmek şart.
"PARALARINI BİZ ÖDÜYORUZ"
Başkan Ağaoğlu, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda, TFF ve MHk için de eleştirilerde bulundu. Ağaoğlu, "MHK ve TFF, az hakem olduğunu söyledi. Bu ülke ne beyinler yetiştirmiş, 3 tane hakem mi yetiştiremeyecek. Kaldı ki, birçok masrafına kadar paralarını hep kulüpler ödüyor. 8 yıl önce suratına tükürülen hakem, hala hakemlik yapıyor" diye konuşarak tepkisini dile getirdi.
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