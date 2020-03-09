09 Mart 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Pereira ve Hosseini takıma döndü

Trabzonspor'da Pereira ve Hosseini takıma döndü
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.03.2020

, erteleme maçında oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde tedavileri tamamlanan Pereira ve Hosseini takımla birlikte çalıştı.

, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz katılmadı. Tedavileri tamamlanan Pereira ve Hosseini takımla birlikte çalıştı. Basına ve taraftara kapalı olarak gerkçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililerin taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenildi.

YENİ MALATYASPOR MAÇINDA 3 EKSİK

'da maçında Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guılherme forma giyemeyecek. Bu oyuncuların Yeni Malatyaspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edilmesi nedeniyle forma giyemeyecekleri belirtildi. Trabzonspor, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, yapacağı son antrenmanın ardından 'ya hareket edecek. Bordo-mavililer, saat 14.30'da özel uçakla Malatya'ya gidecek.

Yerel basın tek görüşte birleşti! haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu! Gerekçe... Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu! Gerekçe...
Trabzonspor'dan sert açıklama! Zekeriya Alp istifa etmelidir! Trabzonspor'dan sert açıklama! "Zekeriya Alp istifa etmelidir!"
Yerel basın tek görüşte birleşti! Operasyon çekiyorlar Yerel basın tek görüşte birleşti! "Operasyon çekiyorlar"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör