09 Mart 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu! Gerekçe...

Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu! Gerekçe...
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 Giriş Tarihi: 09.03.2020

ekiplerinden , Futbol Kulübü maçıyla ilgili 'na kural hatası başvurusunda bulundu. Peki IFAB bu konuda ne diyor? İşte ayrıntılar...

'in 25. haftasında Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Mücadele 1-1 sona ermiş ve iki takım da sahadan 1'er puan almıştı. Bordo-mavili takım, 'na bu maçla ilgili kural hatası başvurusunda bulundu.

TRABZONSPOR'UN GEREKÇESİ NE?

Bordo-mavililer, bu mücadelede hakem Halis Özkahya'nın uzatma dakikalarını eksik oynattığı gerekçesiyle TFF'ye kural hatası başvurusunda bulundu.

Bordo-mavili kulüpten Gaziantep FK maçının tekrarlanması talebiyle TFF'ye yapılan başvuruda, karşılaşmanın sonuna 5 dakikalık kayıp süre eklendiği ancak bu süre oynanmadan hakem tarafından oyunun sona erdirildiği belirtildi. Başvuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkil kulübün 07.03.2020 tarihinde Gaziantep'te oynadığı Süper Lig müsabakasının 2. devresinin sonuna, müsabaka hakemi tarafından 5 dakikalık kayıp süre eklenmiştir. Ancak müsabaka bu kayıp süre oynanmadan hakem tarafından Futbol Oyun Kurallarına aykırı olarak sona erdirilmiştir. Futbol Oyun Kurallarının 7. Maddesi Maçın Süresi başlığını taşımaktadır. Açıklanan gerekçeyle, söz konusu müsabakada kural hatası yapılması nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın yukarıdaki maddesine uygun olarak süresi için itiraz etme gereği hasıl olmuştur. Açıklamış olduğumuz gerekçelerle; 07.03.2020 tarihinde Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. arasında oynanan Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında kural hatası yapıldığının tespiti ile bu sebeple müsabakanın tekrarına karar verilmesi talep ederiz."

Trabzonspor'dan kural hatası başvurusu

IFAB'A GÖRE...

Peki, Trabzonspor'un Gaziantep FK mücadelesiyle ilgili yapmış olduğu kural hatası başvurusu için, IFAB Oyun Kuralları ne diyor? İşte yanıtı...

Uluslararası futbol oyun kurallarını belirleyen IFAB'a göre, karşılaşmada 4. hakemin verdiği uzatma süresi, orta hakem tarafından uzatılabilir ancak azaltılamaz.

Trabzonspor'dan sert açıklama! haberin devamı
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