09 Mart 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Kadınlara teşekkür

Kadınlara teşekkür
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.03.2020

hesaplarından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili paylaşımlar yaptı.

hesaplarından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili paylaşımlar yaptı. Bordomavililerin sitesinden paylaşılan videoda "Yediden yetmişe bizleri asla yalnız bırakmayan kadın taraftarlarımıza sonsuz teşekkürler! Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" denildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'dan çok sert yanıt! Biz 'yangın var' diyoruz... Trabzonspor'dan çok sert yanıt! "Biz 'yangın var' diyoruz..."
Ertelenen maçın hakemi resmen belli oldu! Ertelenen maçın hakemi resmen belli oldu!
Faul falan yok operasyon var "Faul falan yok operasyon var"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör