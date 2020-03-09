09 Mart 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Ndiaye dünya gündeminde

Ndiaye dünya gündeminde
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 Giriş Tarihi: 09.03.2020

, Süper Lig'deki Gaziantepspor mücadelesinde saha içine bir not yollamıştı.

, Süper Lig'deki Gaziantepspor mücadelesinde saha içine bir not yollamıştı. Taktik kağıdını okuyan Badou Ndiaye, rakipler görmesin diye bu notu ağzına atarak yutmuştu. Senegalli yıldızın bu görüntüleri dünyanın dört bir yanında haber oldu. Videosu paylaşıldı. Ndiaye'nin daha önce rakiplere notları kaptıran oyunculara örnek olabileceği belirtildi.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır...

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