09 Mart 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Çimşir’den uyarılar geldi

Çimşir’den uyarılar geldi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.03.2020

Teknik direktör , dünkü antrenmanda tüm takımı etrafında topladı. Son haftalarda yaşanan düşüşle ilgili uyarılar yaptı.

Teknik direktör , dünkü antrenmanda tüm takımı etrafında topladı. Son haftalarda yaşanan düşüşle ilgili uyarılar yaptı. Genç çalıştırıcı zorlu bir döneme girdiklerini belirterek "Herkese ihtiyacım var. Hepiniz kendinizi hazır tutun. maçını kazanarak yeni bir seri başlatalım. Daha agresif olmalıyız" dedi.

İDMANLAR BAŞLADI
Bordo-mavililer, Gaziantepspor deplasmanından döner dönmez Yeni Malatyaspor mücadelesi hazırlıklarının startını verdi. Futbolcular iki gruba ayrıldı. İlk gruptakiler toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. Bugün de idman yapacaklar.

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