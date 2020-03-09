Çimşir’den uyarılar geldi

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, dünkü antrenmanda tüm takımı etrafında topladı. Son haftalarda yaşanan düşüşle ilgili uyarılar yaptı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, dünkü antrenmanda tüm takımı etrafında topladı. Son haftalarda yaşanan düşüşle ilgili uyarılar yaptı. Genç çalıştırıcı zorlu bir döneme girdiklerini belirterek "Herkese ihtiyacım var. Hepiniz kendinizi hazır tutun. Yeni Malatyaspor maçını kazanarak yeni bir seri başlatalım. Daha agresif olmalıyız" dedi.



İDMANLAR BAŞLADI

Bordo-mavililer, Gaziantepspor deplasmanından döner dönmez Yeni Malatyaspor mücadelesi hazırlıklarının startını verdi. Futbolcular iki gruba ayrıldı. İlk gruptakiler toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. Bugün de idman yapacaklar.

DİĞER