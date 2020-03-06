Yusuf Yazıcı: En sevdiğim özelliğim adanmışlık

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Yusuf Yazıcı, Maçkolik ve Goal Türkiye'ye röportaj verdi.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Yusuf Yazıcı, Maçkolik ve Goal Türkiye'ye röportaj verdi. "En sevdiğim özelliğim adanmışlığım" diyen yıldız, Trabzonspor alt yapısında iken Sadi Tekelioğlu'nun kendisini 6 ay kadro dışı bıraktığını, o dönem tek başına çok çalışıp kendini affetirerek A takıma girdiğini söyledi. Yusuf, hedefinin Euro 2020 finallerinde oynamak olduğunu belirtti.

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