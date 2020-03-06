06 Mart 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Yusuf Yazıcı: En sevdiğim özelliğim adanmışlık

Yusuf Yazıcı: En sevdiğim özelliğim adanmışlık
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.03.2020

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Yusuf Yazıcı, Maçkolik ve Goal 'ye röportaj verdi.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Yusuf Yazıcı, Maçkolik ve Goal 'ye röportaj verdi. "En sevdiğim özelliğim adanmışlığım" diyen yıldız, alt yapısında iken Sadi Tekelioğlu'nun kendisini 6 ay kadro dışı bıraktığını, o dönem tek başına çok çalışıp kendini affetirerek A takıma girdiğini söyledi. Yusuf, hedefinin Euro 2020 finallerinde oynamak olduğunu belirtti.

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