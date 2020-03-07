07 Mart 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Mikel: Külliyen yalan

Mikel: Külliyen yalan
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2020

Bordo-mavililerin tecrübeli futbolcusu için Afrika basınında 'Chelsea'den antrenörlük teklifi aldı' haberleri yapılırken, yıldız futbolcu bu iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi.

Bordo-mavililerin tecrübeli futbolcusu için Afrika basınında 'Chelsea'den antrenörlük teklifi aldı' haberleri yapılırken, yıldız futbolcu bu iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi. 32 yaşındaki ön libedo, "Dürüst olmak gerekirse bu tür hikayelerin nereden kaynaklandığını bilmiyorum. Haberlere şaşırdım çünkü ben ve kulübüm, antrenörlük işi ile ilgili Chelsea yönetimiyle toplantı yapmadık. Sonuçta Chelsea benim evim ama böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Süper Lig devinden Guelor Kanga harekatı! Süper Lig devinden Guelor Kanga harekatı!
Trabzonspor'un Gaziantep kafilesi açıklandı! Yıldız isim kadroda yok Trabzonspor'un Gaziantep kafilesi açıklandı! Yıldız isim kadroda yok
Çimşir kararını verdi! İşte Gaziantep maçı 11'i... Çimşir kararını verdi! İşte Gaziantep maçı 11'i...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör