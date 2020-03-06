06 Mart 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Güneş’in gözü Abdülkadir’de

Güneş’in gözü Abdülkadir’de
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.03.2020

Uzun bir sakatlık döneminin ardından sahalara dönen Abdülkadir Ömür'ün performansı Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından da yakından takip ediliyor.

Uzun bir sakatlık döneminin ardından sahalara dönen Abdülkadir Ömür'ün performansı Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından da yakından takip ediliyor. Genç yıldızın, EURO 2020 öncesi hazır olmasını bekleyen tecrübeli hocanın, yardımcıları aracılığıyla sürekli Ömür hakkında bilgiler aldığı ve daha fazla süre almasını beklediği öğrenildi. Abdülkadir de kendisine verilen antrenman programını harfiyen uyguluyor. Milli takım doktoru Ufuk Şentürk'ün önerileri ışığında ekstra çalışmalar yapıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Taraftarın tepkisini çekmişti! Sezon sonunda gidiyor... Taraftarın tepkisini çekmişti! Sezon sonunda gidiyor...
Yusuf Yazıcı: En sevdiğim özelliğim adanmışlık Yusuf Yazıcı: En sevdiğim özelliğim adanmışlık
Eşi benzeri yok Eşi benzeri yok
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör