Onlar korksun

Dış sahada 165 gündür yenilmeyen Fırtına, son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Hedef; Gaziantep ve Yeni Malatya etabını da firesiz geçip zirveye kurulmak.

Trabzonspor'da üst üste deplasmanda oynanacak Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor maçları öncesi teknik heyet takımın dış saha performansına güveniyor. Ligde bu sezon rakip sahalarda 10 maça çıkan bordo-mavililer, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puan topladı. Medipol Başakşehir ile birlikte deplasmanda en çok puan toplayan takım konumunda olan Fırtına, dış sahada tek mağlubiyetini 165 gün önce Sivasspor (1-2) karşısında aldı.

SÖRLOTH'TAN 8 GOL

Söz konusu deplasman maçlarında 18 gol atan, kalesinde ise 10 gol gören bordo-mavililer, son 7 deplasmanın 5'inden galibiyetle döndü, 2'sinde ise berabere kalarak hiç kaybetmedi. Takımın yıldızı Alexander Sörloth da ligde attığı 19 golün 8'ini (Son 2'si İstanbul'da Beşiktaş'a) deplasman maçlarında kaydetti. Karadeniz ekibinde hedef; Gaziantep FK ve Btc Turk Yeni Malatyaspor ile arka arkaya oynanacak iki deplasmandan 6 puan çıkarıp, liderlik koltuğunu ele geçirmek.

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