İlk yarılarda niye durgun?
Son 3 maçın ilk yarılarındaki silik futbolu analiz ekibi irdeliyor.
Teknik heyet, son üç resmi karşılaşmanın ilk yarılarında kötü, ikinci yarılarında ise iyi performans ortaya koyulmasının nedenlerini araştırıyor. Bordo-mavililer; Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve kupada Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmaların ilk yarısında topla yüzde 35-40 oynarken, ikinci yarıda bu oran yüzde 55-60 seviyelerine çıkmıştı. Ayrıca söz konusu üç maçın ilk yarısında ciddi pas hataları dikkat çekmiş, ikinci yarılarda pas başarısı artış göstermişti. Analiz ekibi, bu performans farklılığını detaylı şekilde araştırıp, bir rapor halinde teknik ekibe sunacak. Soruna çözüm aranacak.
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