Hazırlıklar pürneşe

Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.

Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi. Ayak tenisi+ pinpon oynayan futbolcuların ve teknik heyetin neşesi dikkat çekti. Tedavileri süren Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı dünkü idmana katılmazken, Ndiaye, Pereira ve Hosseini takımdan ayrı çalıştı.

DİĞER