06 Mart 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Hazırlıklar pürneşe

Hazırlıklar pürneşe
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.03.2020

Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edildi. Teknik direktör yönetimindeki antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.

Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edildi. Teknik direktör yönetimindeki antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi. Ayak tenisi+ pinpon oynayan futbolcuların ve teknik heyetin neşesi dikkat çekti. Tedavileri süren Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı dünkü idmana katılmazken, Ndiaye, Pereira ve Hosseini takımdan ayrı çalıştı.

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