Forma savaşı
Ara transferde yaptığı takviyelerle kadrosundaki alternatif sayısı artan Fırtına’da forma için büyük rekabet yaşanıyor.
Trabzonspor'da forma savaşı doruğa çıktı. Bu durum teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Kalede Uğurcan ile Erce arasında, sağbekte Kamil Ahmet ile Pereira arasında büyük çekişme yaşanıyor. En büyük rekabet ise stoper mevkisinde. Bordo-mavili ekibin ideal 11'indeki iki isim Da Costa ile Campi, formalarını Hüseyin Türkmen, Hosseini ve Messias'a kaptırmamak için üst düzey performans ortaya koyuyor. Hücum hattındaki mücadele de tavan yaptı. Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Guilherme ve Bilal antrenmanlarda Hüseyin Çimşir'in gözüne girebilmek için sınırları zorluyor. Oyuncular, formayı alabilmek için tüm güçlerini ortaya koyarken, teknik heyet sakatlığa sebebiyet vermemek şartıyla ölçülü sertliğe prim tanıyor.
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