06 Mart 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Eşi benzeri yok

Eşi benzeri yok
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.03.2020

Sörloth'un başarısı ülkesinde de gündem olmaya devam ediyor.

Sörloth'un başarısı ülkesinde de gündem olmaya devam ediyor. Norveç medyasından Nettavisen. no, 24 yaşındaki golcünün bu sezon tüm kulvarlarda forması ile 25 gol attığını hatırlatarak, "Sörloth için rüya sezonu hiç bitmeyecek. Trabzonspor'a kiralık olarak giden golcü oyuncu, Türkiye Kupası yarı finalinde de golünü attı. Türkiye'de eşi benzeri yok" yorumu yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Taraftarın tepkisini çekmişti! Sezon sonunda gidiyor... Taraftarın tepkisini çekmişti! Sezon sonunda gidiyor...
Yusuf Yazıcı: En sevdiğim özelliğim adanmışlık Yusuf Yazıcı: En sevdiğim özelliğim adanmışlık
Fırtına bitti demeden bitmez Fırtına bitti demeden bitmez
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör