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Eşi benzeri yok
Giriş Tarihi: 06.03.2020
Sörloth'un başarısı ülkesinde de gündem olmaya devam ediyor.
Sörloth'un başarısı ülkesinde de gündem olmaya devam ediyor. Norveç medyasından Nettavisen. no, 24 yaşındaki golcünün bu sezon tüm kulvarlarda Trabzonspor forması ile 25 gol attığını hatırlatarak, "Sörloth için rüya sezonu hiç bitmeyecek. Trabzonspor'a kiralık olarak giden golcü oyuncu, Türkiye Kupası yarı finalinde de golünü attı. Türkiye'de eşi benzeri yok" yorumu yaptı.
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